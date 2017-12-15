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У Києві сталася масштабна ДТП: є постраждалі

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні в столиці на проспекті Ватутіна сталася масштабна ДТП за участі трьох автомобілів і евакуатора, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“З місця масштабного ДТП з постраждалими в Києві на пр. Г. Ватутіна. На початку зіткнулися BMW і Renault. Приїхала поліція і почали оформляти ДТП. Потім в евакуатор на повній швидкості боком врізався Mercedes”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок ДТП травми отримали 2 людини з Mercedes. Їм на місці медики надали допомогу.

“Уламки машин розкидані на кілька десятків метрів”, — зазначає спільнота.

Наразі на місці працюють швидка допомога, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті лісовоз насмерть збив велосипедиста.

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