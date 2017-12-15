В Киеве произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня в столице на проспекте Ватутина произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей и эвакуатора, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“С места крупного ДТП с пострадавшими в Киеве на пр. Г. Ватутина. В начале столкнулись BMW и Renault. Приехала полиция и начали оформлять ДТП. Затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате ДТП травмы получили 2 человека с Mercedes. Им на месте медики оказали помощь.
“Обломки машин разбросаны на несколько десятков метров”, — отмечает сообщество.
Сейчас на месте работают скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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