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У Києві сталась ДТП за участю поліцейського авто

У Києві сталась ДТП за участю поліцейського авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці на проспекті Маяковського поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передає УНН.

“ДТП за участю поліції в Києві на проспекті В. Маяковського. Зіткнулися Toyota Prius і ВАЗ Лада”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці інциденту працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті поліцейський скоїв смертельну ДТП.

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