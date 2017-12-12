У Києві сталась ДТП за участю поліцейського авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці на проспекті Маяковського поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передає УНН.
“ДТП за участю поліції в Києві на проспекті В. Маяковського. Зіткнулися Toyota Prius і ВАЗ Лада”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На місці інциденту працює патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті поліцейський скоїв смертельну ДТП.