В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице на проспекте Маяковского полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передает УНН.
“ДТП с участием полиции в Киеве на проспекте Маяковского. Столкнулись Toyota Prius и ВАЗ Лада”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии никто не пострадал.
На месте инцидента работает патрульная полиция.
Как сообщал УНН, на Закарпатье полицейский совершил смертельное ДТП.