В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто

“ДТП с участием полиции в Киеве на проспекте Маяковского. Столкнулись Toyota Prius и ВАЗ Лада”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии никто не пострадал.

На месте инцидента работает патрульная полиция.

Как сообщал УНН, на Закарпатье полицейский совершил смертельное ДТП.