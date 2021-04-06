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У Києві спецпризначенці доставили хірурга до лікарні на екстрену операцію

У Києві спецпризначенці доставили хірурга до лікарні на екстрену операцію

Київ • УНН

 • 19964 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Столичні спецпризначенці допомогли хірургу терміново дістатись до лікарні на екстрену операцію. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.

Деталі

Так, за даними пресслужби, історія сталася цими вихідними. Під час нічного патрулювання Деснянського району службову машину співробітників полку поліції особливого призначення №1 зупинив чоловік з проханням допомогти йому доїхати до лікарні.

Киянин представився судинним хірургом столичної медичної установи та пояснив, що йому терміново треба дістатись до лікарні на операцію.

"Він розповів, що у Вишгородській лікарні його чекає хлопчик з травмою ноги та великою крововтратою і йому терміново необхідна екстрена операція. Чоловік мав вигляд медпрацівника - у спецодязі та з сумкою лікаря. Ми миттєво відреагували на прохання громадянина, увімкнули спецзасоби та швидко поїхали у заклад, де на хірурга чекав 8-річний пацієнт", - розповів лейтенант поліції Петро Гриб.

У МВС зазначили, що лікар і батьки хлопчика подякували поліцейським за безперешкодний та терміновий супровід хірурга, адже травма могла привести до погіршення стану здоров’я та навіть інвалідності.

Що було раніше

Тижнем раніше на Сумщині поліцейські спільно з працівниками ДСНС та громадськістю врятували двох рибалок, які провалилися під лід.

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