У Києві спецпризначенці доставили хірурга до лікарні на екстрену операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Столичні спецпризначенці допомогли хірургу терміново дістатись до лікарні на екстрену операцію. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.
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Так, за даними пресслужби, історія сталася цими вихідними. Під час нічного патрулювання Деснянського району службову машину співробітників полку поліції особливого призначення №1 зупинив чоловік з проханням допомогти йому доїхати до лікарні.
Киянин представився судинним хірургом столичної медичної установи та пояснив, що йому терміново треба дістатись до лікарні на операцію.
"Він розповів, що у Вишгородській лікарні його чекає хлопчик з травмою ноги та великою крововтратою і йому терміново необхідна екстрена операція. Чоловік мав вигляд медпрацівника - у спецодязі та з сумкою лікаря. Ми миттєво відреагували на прохання громадянина, увімкнули спецзасоби та швидко поїхали у заклад, де на хірурга чекав 8-річний пацієнт", - розповів лейтенант поліції Петро Гриб.
У МВС зазначили, що лікар і батьки хлопчика подякували поліцейським за безперешкодний та терміновий супровід хірурга, адже травма могла привести до погіршення стану здоров’я та навіть інвалідності.
Що було раніше
Тижнем раніше на Сумщині поліцейські спільно з працівниками ДСНС та громадськістю врятували двох рибалок, які провалилися під лід.