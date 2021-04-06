В Киеве спецназовцы доставили хирурга в больницу на экстренную операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Столичные спецназовцы помогли хирургу срочно добраться до больницы на экстренную операцию. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Детали
Так, по данным пресс-службы, история произошла в эти выходные. Во время ночного патрулирования Деснянского района служебную машину сотрудников полка полиции особого назначения №1 остановил мужчина с просьбой помочь ему добраться до больницы.
Киевлянин представился сосудистым хирургом столичного медицинского учреждения и объяснил, что ему срочно надо добраться в больницу на операцию.
"Он рассказал, что в Вышгородской больнице его ждет мальчик с травмой ноги и большой кровопотерей и ему срочно необходима экстренная операция. Мужчина имел вид медработника - в спецодежде и с сумкой врача. Мы мгновенно отреагировали на просьбу гражданина, включили спецсредства и быстро поехали в заведение, где хирурга ждал 8-летний пациент", - рассказал лейтенант полиции Петр Гриб.
В МВД отметили, что врач и родители мальчика поблагодарили полицейских за беспрепятственное и срочное сопровождение хирурга, ведь травма могла привести к ухудшению состояния здоровья и даже инвалидности.
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