На Сумщині двоє рибалок провалилися під лід
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Сумщині поліцейські спільно з працівниками ДСНС та громадськістю врятували двох рибалок, які провалилися під лід. Про це повідомили у пресцентрі МВС, передає УНН.
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“Прибувши на виклик, правоохоронці з’ясували, що 60 — річний місцевий мешканець вийшов порибалити, але весняний лід не витримав його ваги і тріснув, затягши під воду. На допомогу чоловікові кинувся його товариш, якому вдалося витягти його у човен, але той перевернувся, і обоє чоловіків опинилися в холодній воді”, — йдеться у повідомленні.
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У МВС розповіли, що ситуацію порятунку ускладнювало те, що під весняним сонцем лід вже досить тонкий і ламкий і підібратися до рибалок було майже неможливо.
“Тож рятувальники та поліцейські об’єднали свої зусилля, намагаючись врятувати потерпілих. Не залишилися осторонь і мешканці населеного пункту: вони принесли кілька гумових човнів, за допомогою яких і вдалося підібратися до рибалок та витягти їх на сушу”, — йдеться у повідомленні.
Наразі життю чоловіків нічого не загрожує, резюмували у МВС.
Нагадаємо
У березні поблизу Переяслава, що на Київщині, Дніпром “дрейфували” 6 рибалок на крижині, що відкололась.