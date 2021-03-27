В Сумской области двое рыбаков провалились под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На Сумщине полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС и общественностью спасли двух рыбаков, провалившихся под лед. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает УНН.
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“Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что 60-летний местный житель вышел порыбачить, но весенний лед не выдержал его веса и треснул, затянув под воду. На помощь мужчине бросился его товарищ, которому удалось извлечь его в лодку, но та перевернулась, и оба мужчины оказались в холодной воде”, — говорится в сообщении.
Детали
В МВД рассказали, что ситуацию спасения осложняло то, что под весенним солнцем лед уже достаточно тонкий и ломкий и подобраться к рыбакам было почти невозможно.
“Поэтому спасатели и полицейские объединили свои усилия, пытаясь спасти пострадавших. Не остались в стороне и жители населенного пункта: они принесли несколько резиновых лодок, с помощью которых и удалось подобраться к рыбакам и извлечь их на сушу”, — говорится в сообщении.
Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает, резюмировали в МВД.
Напомним
В марте вблизи Переяслава Киевской области, Днепром “дрейфовали” 6 рыбаков на льдине, которая откололась.