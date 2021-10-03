У Києві сьогодні змінили рух транспорту через марафон

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Києві сьогодні змінять рух громадського транспорту через спортивний захід “Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021”. Про це УНН інформують у пресслужбі КМДА.

Деталі

З початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

Тролейбуси

№ 3 — від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу “Південний”;
№ 5 та 7 — відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;
№ 8, 9 та 17 — відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту “Київ” (“Жуляни”) та площі Космонавтів до залізничного вокзалу “Південний”;
№ 12 — від ст. м. “Васильківська” до ст. м. “Либідська”;
№ 14 та 15 — відповідно від Ботанічного саду та ст. м. “Видубичі” до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
№ 40 — від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Автобуси

№ 5 — від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;
№ 24 та 114 — відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі — вул. Михайлівська — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — б-р Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал “Центральний”; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал “Центральний” — вул. Симона Петлюри — б-р Тараса Шевченка — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — Володимирський проїзд — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;
№ 20 — від ж/м Корчувате до вул. Ділової;
№ 55 — від Дарницької площі до вул. Басейної;
№ 69 — від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу “Південний”;
№ 118 — від ст. м. “Чернігівська” до вул. Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

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