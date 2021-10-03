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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111620 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108479 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107391 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве сегодня изменили движение транспорта через марафон

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киеве сегодня изменят движение общественного транспорта через спортивное мероприятие "Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021". Об этом УНН информируют в пресс-службе КГГА.

Детали

С начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

Троллейбусы

№ 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
№ 5 и 7 - соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;
№ 8, 9 и 17 - соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";
№ 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
№ 14 и 15 - соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)
№ 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Автобусы

№ 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;
№ 24 и 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;
№ 20 - от ж / м Корчеватое до ул. деловой;
№ 55 - от Дарницкого площади до ул. Бассейной;
№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
№ 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в путь автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Украинские Национальные Новости

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