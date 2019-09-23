У Києві сьогодні вночі очікуються заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ніч на 24 вересня у Києві заморозки у повітрі 0-2° (сильні заморозки, II рівень
небезпечності, помаранчевий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"Уночі 24 вересня заморозки у повітрі 0-2° (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, вночі 24 вересня на території України очікуються заморозки.