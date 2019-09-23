Заморозки і пожежонебезпека: в Україні контрастні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні у понеділок, 23 вересня, очікуються контрастні погодні умови: переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки, а також очікуються заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). 22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Вночі 24 вересня, за даними синоптиків, у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях і заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, 23 вересня в Україні до 24 градусів тепла.