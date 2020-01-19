У Києві сьогодні відбудеться фестиваль "моржів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві з нагоди Водохреща у парку “Муромець” відбудеться фестиваль моржів. Про це повідомляє УНН з посиланням на організаторів фестивалю.
“19 січня запрошуємо вас на VІІ Фестиваль моржів „МоржиFest“, організований з нагоди свята Водохреща. Поціновувачі крижаного купання змагатимуться на дистанціях 15 метрів (жінки) і 30 (чоловіки) метрів. Старт запливів о 13.30”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що під час заходу відбудеться обряд освячення води, пройдуть майстер-класи з моржування, флешмоб FunUp, показовий виступ на квадроциклах і багі, забіг із використанням смуги перешкод, змагання з перетягування канату та підняття гирі.
“Початок о 12:00 за адресою: парк культури і відпочинку „Екстрім парк“ (парк „Муромець“) у Деснянському районі міста Києва. Вхід — вільний”, — повідомили організатори.
Нагадаємо, на Водохреще на водоймах України чергують понад три тисячі рятувальників ДСНС.
Також нагадаємо, сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають Водохреще.