В Киеве сегодня состоится фестиваль "моржей"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве по случаю Крещения в парке "Муромец" состоится фестиваль моржей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов фестиваля.
"19 января приглашаем вас на VII Фестиваль моржей "МоржиFest", организованный по случаю праздника Крещения. Любители ледяного купания будут соревноваться на дистанциях 15 метров (женщины) и 30 (мужчины) метров. Старт заплывов в 13.30", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время мероприятия состоится обряд освящения воды, пройдут мастер-классы по моржевание, флешмоб FunUp, показательное выступление на квадроциклах и багги, забег с использованием полосы препятствий, соревнования по перетягиванию каната и поднятие гири.
"Начало в 12:00 по адресу: парк культуры и отдыха "Экстрим парк" (парк "Муромец") в Деснянском районе города Киева. Вход - свободный", - сообщили организаторы.
Напомним, на Крещение на водоемах Украины дежурят более три тысячи спасателей ГСЧС.
Также напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.