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В Киеве сегодня состоится фестиваль "моржей"

Киев • УНН

 • 14308 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве по случаю Крещения в парке "Муромец" состоится фестиваль моржей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов фестиваля.

В Киеве сегодня состоится фестиваль "моржей"

"19 января приглашаем вас на VII Фестиваль моржей "МоржиFest", организованный по случаю праздника Крещения. Любители ледяного купания будут соревноваться на дистанциях 15 метров (женщины) и 30 (мужчины) метров. Старт заплывов в 13.30", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время мероприятия состоится обряд освящения воды, пройдут мастер-классы по моржевание, флешмоб FunUp, показательное выступление на квадроциклах и багги, забег с использованием полосы препятствий, соревнования по перетягиванию каната и поднятие гири.

"Начало в 12:00 по адресу: парк культуры и отдыха "Экстрим парк" (парк "Муромец") в Деснянском районе города Киева. Вход - свободный", - сообщили организаторы.

Напомним, на Крещение на водоемах Украины дежурят более три тысячи спасателей ГСЧС.

Также напомним, сегодня, 19 января, православные и греко-католики отмечают Крещение.

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