На Водохреще на водоймах України чергують понад три тисячі рятувальників ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. 19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят — Водохреще. Для того щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, цього дня на водних об'єктах чергують понад 3 тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима - запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки, зазначили у ДСНС.
Саме тому по всій країні фахівці Служби порятунку проводили напередодні інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.
Рятувальники нагадують про правила безпечного святкування:
занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників;
перед купанням необхідно розігріти тіло;
до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;
при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;
не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;
для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвар.
Нагадаємо, православні та греко-католики України сьогодні відзначають Водохреще.