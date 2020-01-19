На Водохреще на водоймах України чергують понад три тисячі рятувальників ДСНС

Зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима - запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки, зазначили у ДСНС.

Саме тому по всій країні фахівці Служби порятунку проводили напередодні інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Рятувальники нагадують про правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвар.

Нагадаємо, православні та греко-католики України сьогодні відзначають Водохреще.