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На Крещение на водоемах Украины дежурят более трех тысяч спасателей ГСЧС

Киев • УНН

 • 10945 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. 19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Для того чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На Крещение на водоемах Украины дежурят более трех тысяч спасателей ГСЧС

Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования:

погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.

Напомним, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.

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