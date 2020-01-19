На Крещение на водоемах Украины дежурят более трех тысяч спасателей ГСЧС

Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.

Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования:

погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.

Напомним, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.