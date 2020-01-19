На Крещение на водоемах Украины дежурят более трех тысяч спасателей ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. 19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Для того чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности, отметили в ГСЧС.
Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по телефону 101.
Спасатели напоминают о правилах безопасного празднования:
погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
перед купанием необходимо разогреть тело;
к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
Напомним, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.