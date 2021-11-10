У Києві шукають вибухівку одразу у трьох залізничних вокзалах

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"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування", - йдеться у повідомленні.

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За даними УЗ, всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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