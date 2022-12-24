У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка, який потрапив під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка, який потрапив під потяг на одній зі станцій метро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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О 16:53 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від працівників метрополітену, що на ст. м. Лісова людина потрапила під потяг. На місце події негайно прибуло відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
“Прибувши, бійці виявили, що чоловіка затиснуто між платформою та потягом”, — повідомляє ДСНС.
О 17:57 рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку.
Нагадаємо
Як писав УНН, у київському метро людина потрапила під потяг. У КМДА раніше повідомляли, що рух “червоною лінією” обмежено, на місце події викликали поліцію та медиків.