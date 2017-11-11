У Києві розпочались перевірки маршруток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У столиці розпочались перевірки перевізників, зокрема маршруток. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Днями розпочалися позапланові перевірки перевізників, які виходять на міські маршрути. Державною службою України з безпеки на транспорті утворено комісії з технічних розслідувань обставин та причин дорожньо-транспортних пригод", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у разі виявлення порушень буде здійснено комплексну перевірку господарської діяльності перевізника та у подальшому розглянуто питання анулювання ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень.
Так, за два дні було перевірено маршрутні таксі за маршрутами №464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 та 194.
"У маршрутному таксі за маршрутом №201 технічне завдання не відповідало заявленому в конкурсі, а в маршруті №459 кількість транспортних засобів не відповідала договору. Такі порушення є підставами для розірвання договорів з цими перевізниками", - сказано у повідомленні.
Також під час рейду спіймали нелегального перевізника на маршруті № 501, який наказом Департаменту вже закритий. У результаті були накладені штрафні санкції на водія.
Фахівці "Укртрансбезпеки" склали акти на порушників. Перевірки перевізників триватимуть протягом наступних двох тижнів.
Як повідомляв УНН, 4 листопада внаслідок ДТП з маршруткою у столиці загинуло подружжя.
Після смертельної ДТП з маршруткою у Києві вирішили перевірити перевізників.