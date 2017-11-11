В Киеве начались проверки маршруток
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В столице начались проверки перевозчиков, в частности маршруток. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"На днях начались внеплановые проверки перевозчиков, которые выходят на городские маршруты. Государственной службой Украины по безопасности на транспорте создана комиссии по техническим расследований обстоятельств и причин дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в случае выявления нарушений будет проведена комплексная проверка хозяйственной деятельности перевозчика и в дальнейшем рассмотрен вопрос аннулирования лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.
Так, за два дня было проверено маршрутные такси по маршрутам №464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194.
"В маршрутном такси по маршруту №201 техническое задание не соответствовало заявленному в конкурсе, а в маршруте №459 количество транспортных средств не отвечала договора. Такие нарушения являются основаниями для расторжения договоров с этими перевозчиками", - говорится в сообщении.
Также во время рейда поймали нелегального перевозчика на маршруте № 501, который приказом Департамента уже закрыт. В результате были наложены штрафные санкции на водителя.
Специалисты "Укртрансбезоасности" составили акты на нарушителей. Проверки перевозчиков продлятся в течение следующих двух недель.
Как сообщал УНН, 4 ноября в результате ДТП с маршруткой в столице погибли супруги.
После смертельного ДТП с маршруткой в Киеве решили проверить перевозчиков.