У Києві розгорнули рекордно довгий прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У День Державного прапора України в Дарницькому районі Києва розгорнули рекордно довгий синьо-жовтий стяг - 2700 метрів, передає УНН.
Учасники акції встановлювали національний рекорд "Найдовший Державний прапор України".
Кожні 100 метрів прапора символізують рік незалежності України. Стяг розгорнули уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі.
Фотографії з заходу оприлюднила народний депутат Олена Бойко.
"Гостей столиці зустрічає уквітчаний проспект Бажана. З гордістю та посмішками тримають величезний прапор України патріоти-дарничани у святкових вишиванках. Це найдовший прапор в Україні. Його довжина - 2700 метрів. Кожні сто метрів прапора символізують один рік незалежності України. Сотні активістів - як символ єдності навколо національних цінностей", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.