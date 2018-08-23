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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве развернули рекордно длинный флаг Украины

Киев • УНН

 • 14292 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Государственного флага Украины в Дарницком районе Киева развернули рекордно длинный сине-желтый флаг - 2700 метров, передает УНН.

В Киеве развернули рекордно длинный флаг Украины

Участники акции устанавливали национальный рекорд "Самый длинный Государственный флаг Украины".

Каждые 100 метров флага символизируют год независимости Украины. Флаг развернули вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.

Фотографии с мероприятия обнародовала народный депутат Елена Бойко.

"Гостей столицы встречает украшенный проспект Бажана. С гордостью и улыбками держат огромный флаг Украины патриоты-дарничане в праздничных вышиванках. Это самый длинный флаг в Украине. Его длина - 2700 метров. Каждые сто метров флага символизируют один год независимости Украины. Сотни активистов - как символ единства вокруг национальных ценностей", - отметила нардеп.

Напомним, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага.

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