У Києві рекламне агентство створювало антиукраїнські бігборди для ОРДЛО

Деталі

За даними розслідування, фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще 2014 року. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були очевидні заклики до розколу та федералізації України.

Серед “архівів” агентства за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із написами: “Харьковская республика”, “Одесская республика”, “Родина у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко” тощо.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: “Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия”, “Весна победы нашей. Крым Единая Россия”, “Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!”, “Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей”.

За попередньою інформацією, агентство в Києві є дочірньою компанією московської фірми і його повністю контролюють громадяни РФ.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Розслідування триває.

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