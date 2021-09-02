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В Киеве рекламное агентство создавало антиукраинские билборды для ОРДЛО

В Киеве рекламное агентство создавало антиукраинские билборды для ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций “Л/ДНР” и оккупационной власти Крыма. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

По данным расследования, фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были очевидные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди “архивов” агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: “Харьковская республика”, “Одесская республика”, “Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко” и прочее.

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: “Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия”, “Весна победы нашей. Крым Единая Россия”, “Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!”, “Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей”.

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и его полностью контролируют граждане РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Расследование продолжается.

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