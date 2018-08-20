У Києві пустять автомобілі дорогою, де через зливу провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У понеділок, не пізніше 14:00, рух автотранспорту у столиці на вулиці Антоновича, частина якої була зруйнована через зливу, повністю відновлять. Про це заявив керівник КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Ділянку проїжджої частини вулиці Антоновича вiд вулиці Фізкультурної до Жилянської було зруйновано вночі внаслідок негоди. За словами Олександра Густєлєва, на Антоновича ведуться роботи з прокладання теплової мережі.
"Значні маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину та зруйнували конструктивні шари дорожнього покриття. З 2-ої години ночi дорожники безперервно працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації", – зазначив він.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 19 серпня, у Києві пройшла потужна злива. На вулиці Антоновича провалився асфальт. Рух транспорту там обмежили.