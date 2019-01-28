У Києві пройшов всеукраїнський турнір з футзалу "Кубок Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Цими вихідними у Києві відбувся всеукраїнський турнір з футзалу "Кубок Нескорених". Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Участь у турнірі взяли учасники бойових дій, які отримали поранення, каліцтва чи контузію.
За Кубок Нескорених змагалися шість команд, поділених на дві групи: група А: ФК "Кропивницький", ФК "Пурпурові серця" Київ, ФК "Легіон" Київ; група B: ФК "Волинь YES" Луцьк, ФК "Черкаські козаки" Черкаси, ФК "Поліська січ" Рівне.
Кубок Нескорених здобув ФК "Волинь YES", який переміг ФК "Кропивницький" із рахунком 3:2.
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У Федерації повідомили, що метою змагань є надання підтримки та допомоги захисникам України в проходженні успішної психологічної та соціальної реабілітації після повернення з війни.
"Федерація футболу України є надійним партнером Збройних сил України та ветеранів бойових дій і підтримує та підтримуватиме надалі всі реабілітаційні футбольні проекти, до яких залучаються захисники нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Змагання відбулися з ініціативи Національної ради спортивної реабілітації захисників України та за підтримки ФФУ.
Нагадаємо, як писав УНН, минулого року, ФФУ та Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри “Кубку Нескорених”.