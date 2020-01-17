У Києві пройшли акції протесту проти корупційних схем Сенниченко і Беспалова в ФДМ

Мітингувальників обурило призначення Олексія Беспалова. Протестуючі тримали в руках плакати "Сенниченко і Беспалов. Ми не сліпі! "," Сенниченко - новий, схеми - старі "," Беспалов очолив корупційні схеми Сенниченко "," Беспалов + Сенниченко = корупція "," Не корупції в Фонді держмайна! "Та інші.

"Ми чекали від нової влади прозорих конкурсів, призначень дійсно нових облич на високі посади, знищення з корупцією. Але на прикладі ФДМ ми бачимо, що чекали марно. Ніби як "нове обличчя" Сенниченко взяв і призначив до наглядової ради кількох обленерго Беспалова, якого вже ловили на корупції! "- обурилася активістка Валентина.

Також протестуючі підняли питання сумнівних, непрозорих конкурсів на посади. "Треба приділити пильну увагу проведенню конкурсів у Фонді держмайна. Все вказує на те, що вони проходять з усіма можливими порушеннями, щоб Сенниченко міг розставити своїх людей. І треба перевірити причини, за якими будуть відхиляти неугодних кандидатів ", - впевнений активіст Віталій.

Нагадаємо, журналістам вдалося з'ясувати, що Дмитро Сенниченко призначив в наглядові ради кількох обленерго Олексія Беспалова, якому НАБУ висуває підозри в кримінальному злочині. Відомо, що Беспалов - підозрюваний у справі про виведення державних коштів на рахунки приватної компанії "Енергомережа". Нове призначення дозволяє чиновнику на законодавчому рівні реалізовувати не тільки економічні схеми з підконтрольними ФДМ обленерго, а й схеми з приватизацією державних компаній.