В Киеве прошли акции протеста против коррупционных схем Сенниченко и Беспалова в ФГИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Киеве активисты провели акции протеста под Фондом госимущества, Офисом президента и Кабинетом министров. Митингующие требовали от главы ФГИ Дмитрия Сенниченко прекратить позорную практику назначения на должности отъявленных коррупционеров, а также пресечь коррупционные схемы в ведомстве.
Митингующих возмутило назначение Алексея Беспалова. Протестующие держали в руках плакаты “Сенниченко и Беспалов. Мы не слепые!”, “Сенниченко — новый, схемы — старые”, “Беспалов возглавил коррупционные схемы Сенниченко”, “Беспалов + Сенниченко = коррупция”, “Не коррупции в Фонде госимущества!” и другие.
“Мы ждали от новой власти прозрачных конкурсов, назначений действительно новых лиц на высокие должности, уничтожения с коррупцией. Но на примере ФГИ мы видим, что ждали напрасно. Вроде как „новое лицо“ Сенниченко взял и назначил в набсовет нескольких облэнерго Беспалова, которого уже ловили на коррупции!” — возмутилась активистка Валентина.
Также протестующие подняли вопрос сомнительных, непрозрачных конкурсов на должности. “Надо уделить пристальное внимание проведению конкурсов в Фонде госимущества. Все указывает на то, что они проходят со всеми возможными нарушениями, чтобы Сенниченко мог расставить своих людей. И надо проверить причины, по которым будут отклонять неугодных кандидатов”, — уверен активист Виталий.
Напомним, журналистам удалось выяснить, что Дмитрий Сенниченко назначил в набсоветы нескольких облэнерго Алексея Беспалова, которому НАБУ выдвигает подозрения в уголовном преступлении. Известно, что Беспалов — подозреваемый в деле о выведении государственных средств на счета частной компании “Енергомережа”. Новое назначение позволяет чиновнику на законодательном уровне реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией государственных компаний.