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Ексслужбовцям “Черкасиобленерго” оголосили підозри у заволодіння понад 300 млн грн

Ексслужбовцям “Черкасиобленерго” оголосили підозри у заволодіння понад 300 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Двоє колишніх службовців “Черкасиобленерго” підозрюються у заволодінні коштами держпідприємства на загальну суму 313 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру двом колишнім службовим особам ПАТ „Черкасиобленерго“ у кримінальному провадженні за фактами заволодіння коштами підприємств енергетичного сектору економіки та зловживанні службовим становищем, яким заподіяно понад 313 млн гривень збитків”, — йдеться в повідомленні.

Так,у ході досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках виконувач обов’язків голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” та перший заступник голови правління цього товариства, діючи в інтересах приватної компанії — ПрАТ “ХК “Енергомережа”, у порушення вимог Закону України “Про електроенергетику”, шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, заволоділи коштами, які мали надійти від ПАТ “Азот” до ПАТ “Черкасиобленерго”.

“Як наслідок, енергопостачальній компанії завдано збитків на загальну суму 313 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, дії посадовців кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

“Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує САП, раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру голові правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крючкову до 27 грудня.

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