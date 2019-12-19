Экс-чиновникам "Черкассыоблэнерго" объявили подозрения в завладения более 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Двое бывших служащих "Черкассыоблэнерго" подозреваются в завладении средствами госпредприятия на общую сумму 313 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам ПАО "Черкассыоблэнерго" в уголовном производстве по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотребления служебным положением, которым причинено более 313 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.
Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" и первый заместитель председателя правления этого общества, действуя в интересах частной компании - ЧАО "ХК Энергосеть", в нарушение требований Закона Украины "Об электроэнергетике", путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от ПАО "Азот" в ПАО "Черкассыоблэнерго".
"Как следствие, энергоснабжающей компании нанесен ущерб на общую сумму 313 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Кроме того, действия должностных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как напоминает САП, ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, Антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крючкову до 27 декабря.