У Києві провели понад 5 тис. перевірок на дотримання карантину: склали майже 900 протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З кінця травня зведені патрулі поліції, Держпродспоживслужби та муніципальної охорони здійснили понад 5,5 тисячі перевірок роботи суб’єктів господарювання на дотримання протиепідемічних обмежень, протоколи складали у майже кожному шостому випадку. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Функції контролю за дотриманням карантинних обмежень покладені на Національну поліцію. Місто ж наприкінці травня створило спеціальні патрулі. До складу яких, разом з поліцією, входять представники Держпродспоживслужби та муніципальної охорони. Ці патрулі перевіряють ресторани, торговельні заклади, столичні ринки на дотримання ними норм безпеки. За час своєї роботи патрулі здійснили понад 5,5 тисячі перевірок суб’єктів господарювання. Склали 889 протоколів про порушення”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що ситуація в місті залежить не тільки від роботи патрулів чи поліції, а і від самих киян.
“Я не хочу нікого лякати. Але динаміка розповсюдження хвороби — невтішна. Давайте не доводити знову до карантину. Будьте обережними і дотримуйтеся елементарних правил”, — наголосив мер.
Як повідомлв УНН, кожен третій соціально значущий об’єкт на Черкащині працює із порушенням санітарних норм.