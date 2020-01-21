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У Києві провели панахиду за загиблими "кіборгами" донецького аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида, приурочена до трагічної річниці за загиблими “кіборгами” донецького аеропорту та учасниками бойових дій, передає кореспондент УНН.

У Києві провели панахиду за загиблими "кіборгами" донецького аеропорту

“Сьогодні відбувся традиційний захід, який ми проводимо вже четвертий рік. До цього ми проводили у Володимирському соборі. Сьогодні Блаженніший Митрополит Епіфаній очолив панахиду. Це наша шана та пам’ять нашим загиблим братам. Найважливіше, це пам’ять та молитва. Після цього ми поїдемо на Військове, Берківецьке, Коцюбинське кладовища де поховані наші хлопці”, — сказав ветеран АТО, “кіборг”, голова громадської організації “Серця кіборгів” та ініціатор акції Анатолій Свирид.

Додамо, Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які загинули внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту 19 та 20 січня 2015 року. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.

Так, 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

Нагадаємо, 20 січня Президент України Володимир Зеленський долучився до участі у заходах з ушанування пам’яті загиблих захисників України.

Як повідомлялося, у столичному міжнародному аеропорту “Бориспіль” у пам’ять про “кіборгів” — захисників Донецького аеропорту — зіграв військовий оркестр.

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