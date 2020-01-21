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В Киеве провели панихиду по погибшим "киборгами" донецкого аэропорта

Киев • УНН

 • 12813 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида, посвященная трагической годовщине погибших “киборгами” донецкого аэропорта и участниками боевых действий, передает корреспондент УНН.

В Киеве провели панихиду по погибшим "киборгами" донецкого аэропорта

“Сегодня состоялось традиционное мероприятие, которое мы проводим уже четвертый год. До этого мы проводили во Владимирском соборе. Сегодня Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавил панихиду. Это наше уважение и память нашим погибшим братьям. Самое важное, это память и молитва. После этого мы поедем на Военное, Берковецкое, Коцюбинское кладбища где похоронены наши ребята”, — сказал ветеран АТО, “киборг”, председатель общественной организации “Сердца киборгов” и инициатор акции Анатолий Свирид.

Добавим, Украина чтит память “киборгов”, погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта 19 и 20 января 2015 года. Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 году до 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

Так, 20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.

Напомним, 20 января Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участию в мероприятиях памяти погибших защитников Украины.

Как сообщалось, в столичном международном аэропорту “Борисполь” в память о “киборгов” — защитников Донецкого аэропорта — сыграл военный оркестр.

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