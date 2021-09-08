У Києві протягом минулої доби виявили понад 340 хворих на COVID-19. Двоє людей померли

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 174 жінки віком від 19 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 94 років, 14 дівчаток віком від 4 місяців до 16 років і 18 хлопчиків віком від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 78 хворих на коронавірус, а також 18 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 226 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 63, Дарницькому — 57 і Солом’янському — 55 випадків.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5293 людина. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 226 347. Подолали вірус 217 451 мешканець столиці.

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