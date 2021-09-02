У Києві протягом минулої доби виявили понад 300 хворих на коронавірус. Троє людей померли

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 171 жінка віком від 20 до 95 років, 109 чоловіків віком від 20 до 82 років. А також 12 дівчаток від 3 до 16 років та 17 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 хворих на коронавірус. А також 32 людини із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 155 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 65, Подільському — 45, Святошинському — 43 випадки.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померли 5284 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 224 801. Подолали вірус 216 305 мешканців столиці.

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