В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 300 больных коронавирусом. Три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 309 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет. А также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом. А также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 65, Подольском — 45, Святошинском — 43 случая.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5284 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 224 801. Преодолели вирус 216 305 жителей столицы.
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