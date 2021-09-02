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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110122 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128411 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132120 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193422 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228258 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140305 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132267 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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1 марта, 18:49 • 184908 просмотра

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Актуальное
В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 300 больных коронавирусом. Три человека умерли

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 300 больных коронавирусом. Три человека умерли

Киев  •  УНН

 • 14317 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 309 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет. А также 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом. А также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 155 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 65, Подольском — 45, Святошинском — 43 случая.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5284 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 224 801. Преодолели вирус 216 305 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уже 2,29 млн случаев COVID-19, за сутки — 2 477

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