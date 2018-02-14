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У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь Мирослава Поповича

У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь Мирослава Поповича

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. На сайті Київської міськради зареєстрували петицію про найменування вулиці Семашко на честь видатного українського філософа Мирослава Поповича, який помер 10 лютого 2018 року на 88-му році життя, інформує УНН

“Микола Семашко був одним з тих, хто створював радянську систему охорони здоров’я. Водночас на вулиці, яке носить його ім’я, прожив останні рокі свого життя видатний український філософ і мислитель Мирослав Попович”, — йдеться у тексті петиції від 12 лютого.

Наразі цю ініціативу підтримали 255 людей, для розгляду петицію мають підписати 10 тисяч осіб.

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Нагадаємо, професор, доктор філософських наук Попович помер 10 лютого у 87-річному віці. Він був одним із учасників ініціативи “Першого грудня”, директором Інституту філософії імені Сковороди НАН України. 13 лютого Мирослава Поповича поховали на Байковому кладовищі.

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