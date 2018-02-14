В Киеве предлагают переименовать улицу в честь Мирослава Поповича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На сайте Киевского горсовета зарегистрировали петицию о наименовании улицы Семашко в честь выдающегося украинского философа Мирослава Поповича, который умер 10 февраля 2018 г. на 88-м году жизни, передает УНН.
“Николай Семашко был одним из тех, кто создавал советскую систему здравоохранения. В то же время на улице, которое носит его имя, прожил последние года своей жизни выдающийся украинский философ и мыслитель Мирослав Попович”, - говорится в тексте петиции от 12 февраля.
Сейчас эту инициативу поддержали 255 человек, для рассмотрения петицию должны подписать 10 тыс. человек.
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Напомним, профессор, доктор философских наук Попович умер 10 февраля во 87-летнем возрасте. Он был одним из участников инициативы “Первого декабря”, директором Института философии имени Сковороды НАН Украины. 13 февраля Мирослава Поповича похоронили на Байковом кладбище.