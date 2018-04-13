У Києві продовжили пошуки тіла третього чоловіка з човна, який перекинувся
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Водолази сьогодні зранку у Києві продовжили пошуки тіла третього чоловіка з човна, який перекинувся на Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба столичного УДСНС, передає УНН.
"Сьогодні о 6:00 рятувальники продовжили пошукові роботи тіла чоловіка, який перекинувся з човна. До пошуку тіла чоловіка залучено 13 водолазів Головного управління ДСНС України у місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 12 квітня о 19:00 надійшла інформація, що було знайдено тіло чоловіка. По прибуттю на місце події, стало відомо про місце знаходження другого чоловіка, якого водолази дістали та передали правоохоронним органам.