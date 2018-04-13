В Киеве продолжили поиски тела третьего упавшего с лодки мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Водолазы сегодня утром в Киеве продолжили поиски тела третьего упавшего с лодки мужчины на Днепре. Об этом сообщает пресс-служба столичного УГСЧС, передает УНН.
"Сегодня в 6:00 спасатели продолжили поисковые работы тела мужчины, который перевернулся с лодки. К поиску тела мужчины привлечено 13 водолазов Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, что 12 апреля в 19:00 поступила информация, что было найдено тело мужчины. По прибытию на место происшествия, стало известно о месте нахождения второго мужчины, которого водолазы достали и передали правоохранительным органам.