У Києві продали лотерейний білет з виграшем у півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Третій переможець акційного розіграшу лотереї “Лото-Забава” визначився 31 грудня. Півмільйона гривень виграв гравець із Києва. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Свій щасливий білет з виграшною додатковою акційною комбінацією 85023086 він придбав у кіоску державних лотерей за адресою: м.Київ, проспект Оболонський, 26-А.
В “М.С.Л.” нагадали, що в рамках новорічної акції “Лото-Забава” додатково розігрує 3 млн грн впродовж п’яти святкових тиражів.
“Наступної неділі, на Різдво, 7 січня буде розіграний четвертий приз акції - 800 000 гривень, а 14 січня на "старий" Новий рік визначиться щасливчик, який гарантовано стане мільйонером та зможе скористатися усіма перевагами членства у закритому "Клубі мільйонерів "М.С.Л.”, — нагадали в компанії.
Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися тут.
Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 279 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 20 - за 2017 рік.