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В Киеве продали лотерейный билет с выигрышем в полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 8604 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Третий победитель акционного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" определился 31 декабря. Полмиллиона гривен выиграл игрок из Киева. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В Киеве продали лотерейный билет с выигрышем в полмиллиона гривен

Свой счастливый билет с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 85023086 он приобрел в киоске государственных лотерей по адресу: г. Киев, проспект Оболонский, 26-А.

В “М.С.Л.” напомнили, что в рамках новогодней акции “Лото-Забава” дополнительно разыгрывает 3 млн грн в течение пяти праздничных тиражей.

“В следующее воскресенье, на Рождество, 7 января будет разыгран четвертый приз акции — 800 тыс. гривен, а 14 января на ”старый“ Новый год определится счастливчик, который гарантированно станет миллионером и сможет воспользоваться всеми преимуществами членства в закрытом ”Клубе миллионеров “М.С .Л.”, - напомнили в компании.

Напомним, победителем предыдущей акции “Оторвись по-взрослому”, приуроченной к 18-летию “Лото-Забавы”, стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать здесь.

Лотерея “Лото-Забава” признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 279 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 20 — за 2017 год.

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