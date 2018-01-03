В Киеве продали лотерейный билет с выигрышем в полмиллиона гривен

Свой счастливый билет с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 85023086 он приобрел в киоске государственных лотерей по адресу: г. Киев, проспект Оболонский, 26-А.

В “М.С.Л.” напомнили, что в рамках новогодней акции “Лото-Забава” дополнительно разыгрывает 3 млн грн в течение пяти праздничных тиражей.

“В следующее воскресенье, на Рождество, 7 января будет разыгран четвертый приз акции — 800 тыс. гривен, а 14 января на ”старый“ Новый год определится счастливчик, который гарантированно станет миллионером и сможет воспользоваться всеми преимуществами членства в закрытом ”Клубе миллионеров “М.С .Л.”, - напомнили в компании.

Напомним, победителем предыдущей акции “Оторвись по-взрослому”, приуроченной к 18-летию “Лото-Забавы”, стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать здесь.

Лотерея “Лото-Забава” признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 279 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 20 — за 2017 год.