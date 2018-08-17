У Києві приїжджий зарізав безробітного черкащанина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція встановлює обставини умисного вбивства на столичній Борщагівці, яке сталося, за попередньою інформацією, через конфлікт між немісцевими жителями. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Після комплексу оперативно-розшукових заходів ми отримали позитивний результат — підозрюваного затримали. Ним виявився 41-річний уродженець Миколаївщини, який раніше уже притягувався до адміністративної відповідальності. Чоловіку оголосили підозру та обрали міру запобіжного заходу — арешт. Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення”, — повідомив начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.
Як зазначили у поліції, подія сталась 16 серпня у Святошинському районі: спочатку чоловіки розпивали спиртне, а потім один із них вдарив знайомого ножем у шию. Потерпілий від отриманого поранення помер у кареті “швидкої”, а зловмисник втік із місця події. Фігуранту оголосили про підозру, на час слідства він перебуватиме під арештом.
Ввечері до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря, що на бульварі Кольцова від ножового поранення помер чоловік. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та ГУ НПУ та кінологічна служба.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця скоєння злочину, опитала свідків, отримала прикмети зловмисника. Відомості зареєстрували та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і розпочали пошуки зловмисника.
Особу загиблого встановили, це — 30-річний черкащанин, який у столиці ніде не працював та не мав постійного місця проживання.
Нагадаємо, під Києвом робочий перерізав горло напарнику і намагався втекти.