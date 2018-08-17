В Киеве приезжий зарезал безработного черкащанина

“После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат — подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаева, который ранее уже привлекался к административной ответственности. Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения — арест. Ему грозит до 15 лет заключения”, - сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Как отметили в полиции, происшествие произошло 16 августа во Святошинском районе: сначала мужчины распивали спиртное, а потом один из них ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете “скорой”, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Фигуранту объявили о подозрении, на время следствия он будет находиться под арестом.

Вечером в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от врача, что на бульваре Кольцова от ножевого ранения скончался мужчина. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и ГУ НПУ и кинологическая служба.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места совершения преступления, опросила свидетелей, получила приметы злоумышленника. Сведения зарегистрировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника.

Личность погибшего установили, это — 30-летний черкащанин, который в столице нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

Напомним, под Киевом рабочий перерезал горло напарнику и пытался убежать.