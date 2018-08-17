В Киеве приезжий зарезал безработного черкащанина

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 18372 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 50512 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 32883 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 77765 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 153380 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 254990 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 194025 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 258665 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283831 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223325 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 58241 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 64066 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 57112 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 53374 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 33173 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 23489 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 329288 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 297637 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 382303 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 534741 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 6320 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 15545 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 52850 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 258665 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 96769 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве приезжий зарезал безработного черкащанина

Киев • УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства умышленного убийства на столичной Борщаговке, которое произошло, по предварительной информации, из-за конфликта между неместными жителями. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

В Киеве приезжий зарезал безработного черкащанина

“После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат — подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаева, который ранее уже привлекался к административной ответственности. Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения — арест. Ему грозит до 15 лет заключения”, - сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Как отметили в полиции, происшествие произошло 16 августа во Святошинском районе: сначала мужчины распивали спиртное, а потом один из них ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете “скорой”, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Фигуранту объявили о подозрении, на время следствия он будет находиться под арестом.

Вечером в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от врача, что на бульваре Кольцова от ножевого ранения скончался мужчина. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и ГУ НПУ и кинологическая служба.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места совершения преступления, опросила свидетелей, получила приметы злоумышленника. Сведения зарегистрировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника.

Личность погибшего установили, это — 30-летний черкащанин, который в столице нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

Напомним, под Киевом рабочий перерезал горло напарнику и пытался убежать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43