У Києві повідомили про "замінування" залізничного вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні о 10:20 невідома особа на лінію 102 повідомила про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві, наразі інформація про замінування не підтвердилася, передає УНН з посиланням на прес-службу УЗ.
"Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили. Наразі вокзал працює у звичному режимі. Його роботу відновлено о 12:00", - йдется в повідомленні.
Зазначається, що усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком.
Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Це не перший випадок повідомлення про замінування залізничних вокзалів з початку 2017 року. Жодне із них не підтвердилося.
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