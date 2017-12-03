В Киеве сообщили о "заминировании" железнодорожного вокзала

"Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. После осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не обнаружили. Сейчас вокзал работает в обычном режиме. Его работу восстановлено в 12:00", - идется в сообщении.

Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала было эвакуировано. Пассажирские поезда отправлялись по графику.

Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы.

Это не первый случай сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось.

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