В Киеве сообщили о "заминировании" железнодорожного вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня в 10:20 неизвестный на линию 102 сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, информация о заминировании не подтвердилась, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. После осмотра всех помещений вокзала никаких взрывоопасных предметов сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не обнаружили. Сейчас вокзал работает в обычном режиме. Его работу восстановлено в 12:00", - идется в сообщении.
Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала было эвакуировано. Пассажирские поезда отправлялись по графику.
Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы.
Это не первый случай сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось.
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