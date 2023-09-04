У Києві повідомили про мінування всіх ТРЦ: поліція розпочала перевірки

Цитата

«Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», - повідомив Попко.

Він нагадав, що 1 вересня та сьогодні були хибні мінування усіх шкіл Києва.

«Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить», - зазначив Попко.

Доповнення

Сьогодні, 4 вересня, поліція сьогодні отримала інформацію про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.