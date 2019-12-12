У Києві посилять охорону біля НСК "Олімпійський" через футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У четвер, 12 грудня, в Києві у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійській" працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в столиці.
Так, сьогодні у столиці відбудеться футбольний матч Ліги Європи УЄФА між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Лугано" (Лугано, Швейцарія) на НСК "Олімпійський".
Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро.
Київські поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки і сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.
Нагадаємо, у Будинку футболу відбулися лекція та пресконференція голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі приурочена програмі підготовки до впровадження системи “VAR” в Україні.