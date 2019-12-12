В Киеве усилят охрану возле НСК "Олимпийский" из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В четверг, 12 декабря, в Киеве в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" сторудники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме на прилегающей к стадиону территории. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.
Так, сегодня в столице состоится футбольный матч Лиги Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лугано" (Лугано, Швейцария) на НСК "Олимпийский".
Под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория возле спортивной арены, а также ближайшие станции метро.
Киевские полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, выполнять установленные правила поведения и способствовать сотрудникам полиции в охране правопорядка.
Напомним, в Доме футбола состоялось лекция и пресс-конференция главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, приуроченная программе подготовки к внедрению системы "VAR" в Украине.