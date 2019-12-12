В Киеве усилят охрану возле НСК "Олимпийский" из-за футбольного матча

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44984 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103519 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 137010 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136568 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170820 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115696 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113548 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110237 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве усилят охрану возле НСК "Олимпийский" из-за футбольного матча

В Киеве усилят охрану возле НСК "Олимпийский" из-за футбольного матча

Киев  •  УНН

 • 12404 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В четверг, 12 декабря, в Киеве в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" сторудники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме на прилегающей к стадиону территории. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.

Так, сегодня в столице состоится футбольный матч Лиги Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лугано" (Лугано, Швейцария) на НСК "Олимпийский".

Под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория возле спортивной арены, а также ближайшие станции метро.

Киевские полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон, выполнять установленные правила поведения и способствовать сотрудникам полиции в охране правопорядка.

Напомним, в Доме футбола состоялось лекция и пресс-конференция главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, приуроченная программе подготовки к внедрению системы "VAR" в Украине.

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