У Києві попрощалися із двома загиблими військовими в авіакатастрофі під Краматорськом

"Сьогодні, 29 березня, у Києві, в приміщенні Озброєння ЗС України відбулося прощання із офіцерами — полковником Валерієм Мельником, начальником управління організаційно-планового та експлуатації — заступником начальника центрального автомобільного управління ЗС України, та полковником Віктором Калитичем, начальником відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту та технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України. Офіцери загинули під час катастрофи військового вертольота Мі-2. Вони виконували службові обов’язки в районі АТО й перебували на борту як пасажири", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 26 березня поблизу Краматорська, що на Донеччині, розбився військовий гелікоптер МІ-2, внаслідок чого загинуло п'ять військових - троє членів екіпажа та двоє пасажирів.